13 июня, 09:02
День России

В МВД сообщили об отсутствии правонарушений во время праздничных мероприятий ко Дню России

По данным ведомства, в концертах, фестивалях и публичных акциях приняли участие свыше 2,3 млн человек

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 2,3 млн человек приняли участие в 3,3 тыс. мероприятий, посвященных Дню России. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД России, правонарушений не допущено.

"12 июня в регионах нашей страны состоялось 3,3 тыс. мероприятий, посвященных Дню России. В концертах, фестивалях и публичных акциях приняли участие свыше 2,3 млн человек", - сказала она.

По словам Волк, в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан было задействовано почти 32 тыс. сотрудников полиции. Также привлекались представители Росгвардии, частных охранных организаций и общественных объединений правоохранительной направленности. "Охрана общественного порядка во время праздничных торжеств была обеспечена в полном объеме. Правонарушений не допущено", - подчеркнула представитель ведомства. 

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