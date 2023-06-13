Академик Рудской станет председателем Санкт-Петербургского отделения РАН

Кандидатура ученого утверждена на срок до избрания председателя отделения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук (РАН) утвердил кандидатуру академика Андрея Рудского на пост председателя Санкт-Петербургского отделения РАН на срок до избрания председателя вновь созданного отделения. Об этом сообщает во вторник Telegram-канал РАН.

"Рудской - крупный ученый, специалист в области термомеханической обработки металлов и широкого класса современных материалов. С 2011 года - ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого", - говорится в сообщении.

Рудской - выпускник Ленинградского политехнического института 1981 года, в 2008 году был избран член-корреспондентом РАН, в 2016 году - академиком РАН по отделению химии и наук о материалах.

Решение о создании регионального отделения в Санкт-Петербурге было принято на общем собрании членов РАН в сентябре 2022 года. В соответствии с распоряжением, подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в мае этого года, РАН было поручено в течение двух месяцев утвердить состав отделения, обеспечить его государственную регистрацию, а в течение трех месяцев определить список федерального недвижимого имущества для передачи его новому отделению Академии наук.