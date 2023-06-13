СМИ: глава МАГАТЭ может в июле посетить Японию в связи со сбором воды с АЭС "Фукусима-1"

Как сообщил телеканал NHK, ожидается, что Рафаэль Гросси обсудит осуществление процедуры сброса с премьер-министром Японии Фумио Кисидой

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в начале июля посетить Японию в связи с предстоящим сбросом в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

Ожидается, что Гросси обсудит осуществление процедуры сброса с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Кроме того, он посетит территорию аварийной атомной станции для проверки проведения подготовительных работ.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает Tokyo Electric Power, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в ней перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе - специалисты организации за прошедшие годы совершили несколько инспекций станции.