В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра могут достигать 20-25 м/с

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. В Северной Осетии в связи с ожиданием сильной грозы и ливней объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Штормовое предупреждение. 14, 15, 16 июня местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема.