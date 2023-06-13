13 июня, 13:28

В Грузии запустят дополнительные поезда между Тбилиси и Батуми на летний период

Время в пути занимает чуть более пяти часов

ТБИЛИСИ, 13 июня. /ТАСС/. Грузинская железная дорога сообщила, что введены два дополнительных поезда из Тбилиси в Батуми и обратно на летний период.

Согласно информации компании, с 14 июня по 15 сентября добавляются поезда сообщением Тбилиси - Батуми в утреннее время и Батуми - Тбилиси в вечернее, а с 16 июня по 15 сентября составы будут ходить между двумя городами в ночные часы.

Время в пути из Тбилиси в Батуми занимает по железной дороге чуть более пяти часов. В течение года между городами ежедневно курсируют поезда. Летом возрастает спрос на железнодорожные перевозки пассажиров в направлении курортного города Батуми. 

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