Эвакуаторы "Московского паркинга" с начала года помогли попавшим в ДТП 38 мотоциклистам

Водителей мотоциклов просят быть внимательными и соблюдать ПДД, а водителей авто - помнить, что летом на дорогах гораздо больше двухколесного транспорта

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эвакуаторы "Московского паркинга" с начала года переместили в безопасные места около 40 попавших в ДТП мотоциклистов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"С начала года эвакуаторы "Московского паркинга" бесплатно переместили 38 поврежденных в авариях мотоциклов в безопасные места по заявкам экстренных служб. Эвакуаторы дежурят круглосуточно, благодаря этому удается оперативно устранять последствия ДТП", - значится в сообщении.

Мотоциклистов просят быть внимательными и соблюдать ПДД, а водителей - помнить, что летом на дорогах гораздо больше двухколесного транспорта.