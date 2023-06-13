13 июня, 15:28

В Татарстане отменили коронавирусный режим повышенной готовности

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последний месяц число зараженных коронавирусной инфекцией в республике снизилось со 172 до 101 случая в неделю

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов своим распоряжением отменил действие режима повышенной готовности, введенного в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации Татарстана.

"Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования", - указано в распоряжении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последний месяц число зараженных коронавирусной инфекцией в республике снизилось со 172 до 101 случая в неделю.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 206 138 случаев заражения коронавирусом, 203 769 пациентов выздоровели, 2 010 человек умерло. 

Теги:
РоссияТатарстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация