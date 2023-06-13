Власти Ставрополья направят более 71 млн рублей на расширение центра для бездомных

Для расширения центра построят новое здание площадью более 1,1 тыс. кв. м

СТАВРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят свыше 71 млн рублей на расширение единственного в регионе государственного центра адаптации бездомных. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого комитета по госзакупкам.

"Более 71 млн рублей выделяется из краевого бюджета на строительство нового жилого корпуса в Свистухинском центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Сейчас центр в Кочубеевском округе, рассчитанный на 210 койко-мест, - единственное госучреждение на Ставрополье, работающее с людьми без определенного места жительства", - говорится в сообщении.

Для расширения центра будет построено новое здание площадью более 1,1 тыс. кв. м. Это позволит дополнительно разместить 40 человек. Строительство начнут в 2023 году, завершить работу планируется в 2024 году.

"Корпус возводится с нуля и фактически под ключ. Предусмотрены все этапы: от строительства, утепления стен, крыши, заведения и подключения коммуникаций до уборки мусора, озеленения территории. Здание оборудуют современными системами вентиляции, пожаротушения, видеонаблюдения", - цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета Ирину Масловскую.

Центр социальной адаптации для бездомных создали на Ставрополье в 2004 году. Постояльцы получают в нем помощь психологов, специалисты также помогают им восстанавливать документы, оформлять социальные выплаты, привлекают к трудотерапии.