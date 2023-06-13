В Минздраве назвали главную задачу регулирования рынка табака

Для общественного здоровья необходимо последовательное снижение потребления табака, как продукта, ассоциированного с заболеваемостью и смертностью, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Главной задачей регулирования рынка табака для общественного здоровья является последовательное снижение его потребления. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака, в том числе - ввоза такой продукции в страну. Закон разрабатывался для совершенствования госрегулирования производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в РФ с установлением специализированного контроля (надзора) в этой сфере.

"Минздрав давал свои предложения в процессе разработки законопроекта - они учтены в окончательной редакции. Важно помнить, что для общественного здоровья главная задача регулирования [рынка] табака - это последовательное снижение его потребления, как продукта, ассоциированного с заболеваемостью и смертностью", - говорится в сообщении.