Гладков заявил, что приставы не могут списать задолженности из соцвыплат жителям Шебекина

Ситуацию контролирует министерство социальной защиты региона

ТАСС, 13 июня. Власти Белгородской области поручили приставам не списывать задолженности из средств, которые получают жители Шебекинского округа из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ситуацию контролирует министерство социальной защиты региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Там же поступил запрос от жителей - решить вопрос с судебными приставами, чтобы полученные единоразовые выплаты не списывались в счет задолженности. Министерство соцзащиты и службы судебных приставов такую команду получили. Полученные средства списываться не должны", - написал глава региона.

Он также сообщил, что во время визита в пункт временного размещения (ПВР) жителей из Шебекинского округа проверил решение других вопросов, в том числе питания и безопасности.

Ранее сообщалось, что единоразовые выплаты в размере 50 тыс. рублей начали получать жители приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Также единовременную выплату в 10 тыс. рублей получают вынужденно покинувшие свои дома жители Шебекино и других населенных пунктов.