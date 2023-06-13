Пензенцы отправили в Белгородскую область гуманитарный груз для пострадавших от обстрелов

В состав гуманитарного груза вошли предметы первой необходимости, продукты, спальные мешки, постельное белье, предметы личной гигиены

ПЕНЗА, 13 июня. /ТАСС/. Первый гуманитарный груз для пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области отправился во вторник из Пензы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Сбор гумпомощи организовали оперативно, в течение четырех дней собрали 20 тонн груза, подготовили транспорт. Сегодня фура отправилась к месту назначения", - отметил глава региона.

В состав гуманитарного груза вошли предметы первой необходимости, продукты, спальные мешки, постельное белье, предметы личной гигиены. По словам Мельниченко, сбор будет продолжен, в том числе и для белгородцев, которые разместились в Пензенской области.

В Пензенскую область 2 июня приехали 179 жителей Белгородской области, в том числе 125 детей, которые были вынуждены оставить свои дома из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Их разместили на базе отдыха "Кленовая роща" в Спасском районе и в корпусах квартирного типа в поселке Леонидовка.

Как сообщил журналистам замминистра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Мезенцев, в ближайшее время регион планирует принять еще около 200 жителей Белгородской области.