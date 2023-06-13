Комплексное медобследование прошли более 200 постояльцев ПВР в Белгородской области

У пяти из них подозрения на онкологические заболевания

ТАСС, 13 июня. Власти Белгородской области подвели первые итоги работы медицинских комиссий в пунктах временного размещения (ПВР). За неделю комплексное обследование прошли 244 человека, у пяти из них подозрения на онкологические заболевания, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Уже можно подвести и первые итоги работы медицинских комиссий - за неделю комплексное обследование прошли 244 человека. Впервые выявлены заболевания системы кровообращения у 4 пациентов. Подозрения на онкологические заболевания выявлены у 5 человек. Неотложная помощь оказывалась 4 пациентам, 1 из них госпитализирован", - написал губернатор.

Все пациенты отправлены на дообследование. Во время поездки в ПВР Белгорода губернатор получил особый запрос на медицинское обследование с помощью мобильных комплексов "Поезд здоровья". "Договорились с региональным министерством здравоохранения - работу "Поездов" скорректируем", - добавил Гладков.

Кроме этого, власти региона прорабатывают вопрос с министерствами социальной защиты и здравоохранения на оказание дополнительной помощи семьям, в которых в этот период рождаются дети.