13 июня, 19:43
Военная операция на Украине

Комплексное медобследование прошли более 200 постояльцев ПВР в Белгородской области

У пяти из них подозрения на онкологические заболевания

ТАСС, 13 июня. Власти Белгородской области подвели первые итоги работы медицинских комиссий в пунктах временного размещения (ПВР). За неделю комплексное обследование прошли 244 человека, у пяти из них подозрения на онкологические заболевания, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Уже можно подвести и первые итоги работы медицинских комиссий - за неделю комплексное обследование прошли 244 человека. Впервые выявлены заболевания системы кровообращения у 4 пациентов. Подозрения на онкологические заболевания выявлены у 5 человек. Неотложная помощь оказывалась 4 пациентам, 1 из них госпитализирован", - написал губернатор.

Все пациенты отправлены на дообследование. Во время поездки в ПВР Белгорода губернатор получил особый запрос на медицинское обследование с помощью мобильных комплексов "Поезд здоровья". "Договорились с региональным министерством здравоохранения - работу "Поездов" скорректируем", - добавил Гладков.

Кроме этого, власти региона прорабатывают вопрос с министерствами социальной защиты и здравоохранения на оказание дополнительной помощи семьям, в которых в этот период рождаются дети. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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