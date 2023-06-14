Дума обсудит запрет смены пола и повышение призывного возраста

Депутаты также заслушают доклад министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду заслушает доклад министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, а также рассмотрит в первом чтении законопроекты о повышении призывного возраста, праве граждан с судимостью служить по контракту в Вооруженных силах России и основаниях освобождения от уголовной ответственности бойцов специальной военной операции (СВО). В повестку пленарного заседания также включен законопроект о запрете операций по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей.

Глава Минтруда РФ выступит в рамках правительственного часа с докладом о ходе реализации национального проекта "Демография" и новой модели социальной поддержки граждан России, в том числе семей с детьми. Как сообщил источник в аппарате Госдумы, в правчасе также планирует принять участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Законопроект о запрете операций по смене пола внесли на рассмотрение палаты депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Положения проекта допускают медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень таких учреждений и порядок принятия решений утвердит правительство РФ.

Кроме того, законопроект вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Сегодня нормы закона позволяют органам ЗАГС составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего медицинскую справку о смене пола. Законопроект предлагает признать эту норму утратившей силу.

Повышение призывного возраста

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года внесла на рассмотрение палаты группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым 13 марта. Согласно инициативе призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом желающие, несмотря на повышение призывного возраста, смогут отправиться на срочную службу с 18 лет. Кроме того, для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти ее по желанию.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект о праве граждан с судимостью служить по контракту в ВС РФ. Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно документу, в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с имеющими судимость, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Особенности заключения таких контрактов определит Минобороны РФ.

В первом чтении депутаты также планируют рассмотреть проект базового закона об основаниях освобождения от уголовной ответственности бойцов СВО, внесенный группой депутатов Госдумы и сенаторов 13 июня. Документ подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.