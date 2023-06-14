Почти 50% опрошенных россиян верят СМИ больше, чем блогерам

Согласно результатам исследования, верят инфлюенсерам только 8% респондентов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Почти половина (49%) россиян доверяет новостям дня от средств массовой информации больше, чем от блогеров, при этом большинство не смогло однозначно назвать блогеров лидерами мнений. Об этом сообщается в исследовании Rambler&Co, которое посвящено Дню блогера (есть в распоряжении ТАСС).

Международный День блогера отмечается 14 июня.

"49% отмечают, что доверяют новостям дня от СМИ больше, чем от блогеров. Для 43% все зависит от темы контента, 8% верят блогерам. При этом у россиян есть привычка перепроверять информацию, полученную в блогах. Около трети (31%) стараются найти подтверждение еще в двух-трех медиа, 27% достаточно одного любимого СМИ", - пишут авторы исследования.

16% опрошенных используют для проверки новости поисковики и агрегаторы, 12% не проверят новости вовсе, 11% - только в редких случаях, когда новость кажется им слишком неубедительной, отмечается в исследовании. 3% читателей ищут подтверждения у других блогеров на ту же тематику.

Вместе с этим чуть больше половины (51%) россиян смотрят и читают блоги на политическую тему, добавляется в исследовании. На втором месте среди любимых тематик блогеров - путешествия и образ жизни (15%), по 8% опрошенных выделили спорт и интервью. 7% выбирают блогеров, которые рассказывают про индустрию развлечений (кино, сериалы, игры), 6% - про IT и технологии, 5% - про культуру и искусство.

Также большинство (68%) россиян не смогли однозначно назвать блогеров лидерами мнений. 14% респондентов признаются, что их личные инфлюенсеры - одна-две интернет-знаменитости, у 11% - три-четыре, у 7% - пять и более.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 1 по 8 июня 2023 года, охват составил 172,2 тыс. интернет-пользователей старше 18 лет, среди которых 58% мужчин и 42% женщин.