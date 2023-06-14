DPA сообщило о постепенном снижении числа прибывающих в ФРГ с Украины беженцев

По данным агентства, в апреле в Германию въехали около 19,3 тыс. человек, а в мае - порядка 15,6 тыс. человек

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Число беженцев, прибывающих с Украины на территорию Германии, продолжает снижаться. Соответствующее заявление содержится в ответе правительства ФРГ на запрос депутата Бундестага от Христианско-демократического союза Матиаса Миддельберга.

Как передает в среду агентство DPA со ссылкой на данные Центрального реестра иностранцев, в апреле в Германию въехали около 19,3 тыс. человек. В мае порядка 15,6 тыс. человек прибыли в ФРГ из-за конфликта на Украине. За первые три месяца текущего года в реестре было зарегистрировано примерно 81,6 тыс. человек с Украины. При этом сколько украинских беженцев покинули Германию с начала года, чтобы уехать на родину или в другую страну Евросоюза, не уточняется.

В то время как число беженцев, прибывающих в ФРГ с Украины, постоянно сокращается, доля лиц, ищущих убежища из других стран, наоборот, увеличивается. По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, за первые пять месяцев 2023 года 125 556 человек впервые подали заявление о предоставлении убежища в Германии. Это почти на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство из них являются выходцами из Сирии, Афганистана и Турции.

Всего с февраля 2022 года в ФРГ зарегистрировано более 1 млн беженцев с Украины.