В большинстве районов Приамурья отменили особый противопожарный режим

Он продолжает действовать в Тындинском, Зейском округах, Тынде, Зее, Мазановском, Сковородинском, Магдагачинском, Селемджинском районах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим (ОПР) отменен в южных и центральных районах Амурской области в связи с нормализацией лесопожарной обстановки, сообщили в среду ТАСС в региональном Минлесе.

"В связи с нормализацией лесопожарной обстановки с 14 июня отменяется особый противопожарный режим в 21 муниципальном образовании, которые расположены в южных и центральных районах области. Соответствующее постановление подписал губернатор Приамурья Василий Орлов", - говорится в сообщении. ОПР продолжает действовать в Тындинском, Зейском округах, Тынде, Зее, Мазановском, Сковородинском, Магдагачинском, Селемджинском районах.

ОПР в Приамурье действовал с 27 марта. В ведомстве ТАСС сообщили, что за это время количество пожаров снизилось в 1,5 раза. Общая площадь природных пожаров составила почти 190 тыс. га, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом.

14 июня в регионе зарегистрировали три природных пожара, два из них локализованы. В Зейском округе и Селемджинском районе в зоне пожаров работают 109 парашютистов и десантников Амурской авиабазы, 12 работников лесхозов, 5 добровольных пожарных. Огнем пройдено более 2,5 тыс. га. Все возгорания возникли из-за грозы. Угрозы населенным пунктам нет.

В Приамурье в 6 округах определен 2 класс пожарной опасности, 3 класс зарегистрирован в 10 муниципалитетах.