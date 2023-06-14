Минздрав выступил за обеспечение детей-диабетиков системами мониторинга глюкозы

В ведомстве также отметили, что включить систему непрерывного мониторинга глюкозы в перечень для предоставления гражданам, имеющим подтвержденную инвалидность, планируется вне зависимости от их возраста

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ поддержало предложение депутатов Башкирии обеспечить детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщается в Telegram-канале Госсобрания - Курултая республики в среду.

"В адрес председателя Государственного собрания - Курултая республики Башкортостан Константина Толкачева поступило письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ведомство поддержало предложение депутатов об обеспечении детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы", - сообщили в парламенте.

В ответном письме говорится, что в Минздрав РФ поступили заявки на включение систем непрерывного мониторинга глюкозы в перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг (распоряжение правительства РФ от 31 декабря 2018 года № 3053-р). Их рассмотрят в установленном порядке. В ведомстве также отметили, что включить систему непрерывного мониторинга глюкозы в перечень для предоставления гражданам, имеющим подтвержденную инвалидность, планируется вне зависимости от их возраста.

Ранее депутаты парламента республики обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с письмом о необходимости внести системы непрерывного мониторинга глюкозы для пациентов в возрасте до 18 лет включительно в специальный перечень для выдачи за счет федеральных средств. По словам председателя Госсобрания - Курултая, устройство удобно в использовании и обеспечивает постоянный контроль уровня сахара в крови, это позволяет выбрать оптимальную тактику лечения и предотвратить развитие осложнений.

Сахарный диабет - одна из самых актуальных проблем современной медицины. По данным статистики, в Башкортостане насчитывается свыше 120 тыс. больных сахарным диабетом. На диспансерном учете в 2022 году состояло 7 304 человека с сахарным диабетом 1 типа, из них 1 602 - дети до 18 лет, в том числе 1 385 - с инвалидностью.