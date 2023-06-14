Рассветную аллею на востоке Москвы благоустроят в формате "От дома до дома"

В ходе работ планируется обновить тротуары площадью 5,4 тыс. кв. м и асфальт на проезжей части, у входа в Кусковский лесопарк сделать плоскостную парковку, а вдоль улицы - парковочные карманы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Рассветной аллеи, расположенной на востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году продолжаем обновление улиц в формате "От дома до дома", который предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Стартовали работы на Рассветной аллее, границы проходят от Северо-Восточной хорды до Новогиреевского путепровода", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что основные работы по благоустройству Рассветной аллеи планируется завершить в августе этого года. В зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.

"В ходе работ обновим тротуары общей площадью 5,4 тыс. кв. м и асфальт на проезжей части, у входа в Кусковский лесопарк сделаем организованную плоскостную парковку, а вдоль самой улицы - удобные парковочные карманы. В рамках изменения схемы дорожного движения обустроим 10 новых пешеходных переходов с контрастным освещением и "лежачими полицейскими", - уточнил Бирюков.

Кроме того, на всем протяжении Рассветной аллеи установят более 160 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Будет проведено озеленение: на территории разобьют газон площадью 36 тыс. кв. м.

По словам Бирюкова, формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы.