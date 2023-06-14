14 июня, 09:28

Сочинский национальный парк временно закрыл туристические объекты из-за дождей

Для посещения недоступны экотропа "Ажек", Агурское ущелье и водопады, "Орлиные скалы" и "Змейковские водопады"

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Сочинский национальный парк из-за сильных дождей приостановил посещение четырех рекреационных объектов, сообщил нацпарк в среду в своем Telegram-канале.

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"В связи с выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды в реках, приостановлено посещение туристами следующих рекреационных объектов: Экотропа "Ажек", Агурское ущелье и водопады, "Орлиные скалы", "Змейковские водопады", - говорится в сообщении.

Из-за сильных дождей в Сочи в ночь на среду из берегов вышли реки Мацеста и Кудепста. В результате размыты два моста, подтоплены придомовые территории, цокольные этажи зданий, автомобили и дороги. Поврежден газопровод, отмечаются локальные нарушения электроснабжения, а также сбои в работе общественного транспорта.

Власти временно закрыли пляжи, изменены маршруты городского транспорта.

В ликвидации последствий непогоды в Сочи задействованы 222 человека и 46 единиц техники. 

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РоссияКраснодарский край
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