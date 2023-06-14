В Марий Эл будут ежегодно отмечать День ветеранов боевых действий

В пресс-службе главы региона отметили, что отдельное внимание уделят участникам специальной военной операции

ЙОШКАР-ОЛА, 14 июня. /ТАСС/. День ветеранов боевых действий будут отмечать в республике Марий Эл ежегодно 1 июля. Об этом сообщил в среду журналистам глава региона Юрий Зайцев, подписавший соответствующий указ.

"Установление памятной даты, поможет сохранить историческую память о подвиге жителей республики, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, России и территориях других государств после 1945 года", - сказал Зайцев. Он также отметил, что новая памятная дата сыграет большую роль в вопросе патриотического воспитания граждан и, прежде всего, молодежи.

В пресс-службе главы региона отметили, что отдельное внимание в рамках Дня ветеранов боевых действий будет уделено участникам специальной военной операции. Сам Зайцев неоднократно подчеркивал, что находится на постоянной связи с бойцами. "Использую все возможности, чтобы быть в курсе, что происходит в зоне специальной военной операции, много времени и усилий направляем на поддержку наших военнослужащих", - сказал глава республики в рамках своей последней встречи с одним из военнослужащих, приехавшим из зоны проведения СВО в отпуск домой. Зайцев заверил, что к нему поступают сообщения от бойцов в соцсетях, некоторые участники спецоперации приходят на прием лично.