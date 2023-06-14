14 июня, 09:39

В Ярославской области поступившие в региональные вузы медалисты получат по 100 тыс. рублей

Финансирование выплат планируется заложить в бюджете региона до конца июня

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Ярославской области будут выплачивать по 100 тыс. рублей медалистам, поступившим в вузы региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Получить выплату в 100 тыс. рублей должен каждый медалист, поступивший в вуз Ярославской области уже в этом учебном году. При этом неважно, из какого региона приехал абитуриент: если у него золотая медаль, должен получить 100 тыс. Мы хотим, чтобы в вузах области учились лучшие выпускники страны", - приводит пресс-служба слова Евраева.

Губернатор поручил разработать соответствующую программу правительству региона. Финансирование выплат планируется заложить в бюджете Ярославской области до конца июня.

На выплаты смогут претендовать обладатели медали "За особые успехи в учении". Она вручается выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем предметам. 

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