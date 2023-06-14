В ООН сообщили о росте числа детей - вынужденных переселенцев в 2022 году свыше 43 млн

В UNICEF отметили, что за последнее десятилетие этот показатель удвоился и стал рекордным

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Число детей, ставших беженцами и внутренне перемещенными лицами вследствие войн и насилия, достигло в 2022 году рекордного числа 43,3 млн. За последнее десятилетие это число удвоилось, сообщил в среду Детский фонд ООН (UNICEF).

Согласно оценкам UNICEF, "в конце 2022 года рекордное число детей - 43,3 млн - жили в условиях вынужденного переселения, многие из них - все свое детство". При этом "число детей, насильственно перемещенных из своих домов, удвоилось за последнее десятилетие".

"На протяжении более 10 лет число детей, вынужденных покидать свои дома, росло угрожающими темпами, а наши глобальные возможности реагирования [на такую ситуацию] по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями", - заявила исполнительный директор UNICEF Кэтрин Рассел. Она обратила внимание на "неудовлетворительно реагирование многих правительств" на ситуацию с доступом детей из числа беженцев и перемещенных лиц к учебе и охране здоровья. По словам Рассел, "требуется больше политической воли", чтобы найти решение этой проблемы.

Почти 60%, или 25,8 млн вынужденно покинувших свои дома детей - это внутренне перемещенные лица. Что касается юных беженцев и просителей убежища, то их сейчас насчитывается в мире 17,5 млн человек, что, по данным UNICEF, также является новым рекордным показателем. Опубликованные Детским фондом данные не включают информацию о детях, ставших беженцами или перемещенными лицами в 2023 году, в том числе в Судане. По оценкам экспертов, вследствие конфликта в Судане свои дома к настоящему времени покинули более 940 тыс. детей. Из-за экстремальных погодных явлений, в том числе наводнений в Пакистане и засухи в регионе Африканского Рога, беженцами и перемещенными лицами в 2022 году стали 12 млн детей.

Согласно опубликованному в среду ежегодному докладу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на конец 2022 года в мире насчитывалось 108,4 млн беженцев и перемещенных лиц. За 12 месяцев их число выросло на 19,1 млн.