В Москве планируют использовать беспилотники для мониторинга лесных пожаров и ДТП

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, это даст городу большую скорость в принятии решений и серьезную экономию

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Москвы прорабатывают проекты, в рамках которых планируется использовать беспилотники для мониторинга ДТП и лесных пожаров. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"Сейчас мы работаем над несколькими сферами, которые, на наш взгляд, очень перспективны с точки зрения использования беспилотной авиации. Это мониторинг дорожно-транспортной ситуации. Мы сейчас с транспортным комплексом совместно прорабатываем проект по мониторингу ДТП при помощи беспилотников. Безусловно, это даст нам большую скорость в принятии решений, а также серьезную экономию. <…> Также сейчас мы занимаемся проектом вместе с комплексом городского хозяйства по мониторингу лесных пожаров. Надеемся, что в этом году мы эту историю запустим", - сказал Овчинский в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, власти уверены, что при использовании беспилотников для мониторинга лесов и полей, которые примыкают к территории города, специалисты смогут гораздо эффективнее реагировать на все возникающие проблемы.

"За беспилотной логистикой будущее, потому что именно она позволит освободить и снизить нагрузку на дороги города. Мы сможем "переложить" часть этого трафика в небо, что позволит нам экономить деньги", - подчеркнул глава департамента.

Он также добавил, что ведется проект с комплексом социального развития в Москве. Это внедрение образовательных программ для школьников, студентов среднеспециальных учреждений. "Это обучение на пилотов. Мы хотим его начать на очень ранних стадиях, хотим заразить интересом молодежь этой областью. Я считаю, что если мы сможем создать инженерные классы, в которых будем готовить ребят и вовлекать их в этот процесс, то мы гораздо быстрее поднимем отрасль и сможем сделать ее работающей не только для экономики города, но и всей России", - заявил Овчинский.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.