На западе Москвы в ЖК "Матвеевский парк" построят детский сад с бассейном

Также в здании будут музыкальный и физкультурный залы, кружковые для развивающих занятий с трансформируемой перегородкой, кулинариум, изостудия, кабинет логопеда и психолога

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Детский сад на 350 мест с бассейном возведут в составе жилого комплекса (ЖК) "Матвеевский парк" в московском районе Очаково-Матвеевское. Об этом в среду сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Дошкольное образовательное учреждение появится в составе жилого комплекса "Матвеевский парк" на территории района Очаково-Матвеевское. Объект возведут по строительному адресу: Очаковское шоссе, з/у 5 А/16 - Западный административный округ. <...> Детсад расположен рядом со школой и пешеходным бульваром, а также в отдалении от крупных автомагистралей", - говорится в сообщении.

Групповые ячейки детского сада в Очаково-Матвеевском запроектированы отдельными блоками. В каждой из них предусмотрены раздевалки, игровые, спальни и обеденные зоны. Также в здании будут музыкальный и физкультурный залы, кружковые для развивающих занятий с трансформируемой перегородкой, кулинариум, изостудия, кабинет логопеда и психолога и учебный бассейн. На территории учреждения будет создана безбарьерная среда. "Девелопером проекта является ПИК, садик будет возведен за инвестиционные средства. После ввода в эксплуатацию застройщик передаст детсад на городской баланс", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, детский сад рассчитан на 350 мест и сможет принять 14 групп воспитанников. Общая площадь здания составит более 5,8 тыс. кв. м. "Специалисты Мосгосстройнадзора выдали разрешение на строительство образовательного учреждения, генподрядчик может приступать к работам", - приводятся его слова в сообщении.

Всего на территории ЖК "Матвеевский парк" планируется построить две школы, три детских сада и блок начальных классов, уточнили в Москомстройинвесте.