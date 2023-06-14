Мосгосстройнадзор провел более 90 выездных проверок на строящихся объектах метро

Всего под надзором комитета сейчас находится 94 строящихся объекта столичного метро, в июне планируется провести на них 14 выездных проверок

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Инспекторы Мосгосстройнадзор с января по май 2023 года провели более 90 выездных проверок на строящихся объектах московского метрополитена. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Игорь Войстратенко.

"Строительство столичного метрополитена требует особого внимания, поскольку зачастую работы ведутся в сложных грунтах и условиях плотной городской застройки. Инспекторы Мосгосстройнадзора в рамках программ проверок оценивают организацию строительного процесса, выполнены ли требования охраны труда, мониторят состояние наземных сооружений в районе строительства и множество других параметров. За пять месяцев состоялось более 90 контрольно-надзорных мероприятий", - сказал он.

Всего под надзором комитета сейчас находится 94 строящихся объекта столичного метро, в июне планируется провести на них 14 выездных проверок. "Проверки пройдут на участках строящейся Рублево-Архангельской линии метро, которая улучшит транспортное обслуживание жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники. Также надзорные мероприятия будут организованы на Филевской и Кольцевой линиях метрополитена. Специалисты комитета контролируют плановое обновление обслуживающей инфраструктуры метрополитена, инспекторы посетят электродепо "Саларьево", "Выхино", "Аминьевское" и "Нижегородское", - отметил Войстратенко.

Он уточнил, что инструментальный контроль качества строительства метро ведут специалисты подведомственного комитету Центра экспертиз. Они оценивают прочность несущих конструкций, качество отделки станционных комплексов, проверяют соответствие строительных материалов техническим регламентам.

"За пять месяцев специалисты провели серию испытаний и исследований, на основе которых было составлено 461 экспертное заключение. На ряде объектов были выявлены нарушения в ходе строительно-монтажных работ и отступления от требований в области промышленной безопасности. Основная часть зафиксированных нарушений уже устранена", - добавил Войстратенко.