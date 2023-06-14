Детский сад в районе Западное Дегунино передадут в собственность Москвы

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Столичный застройщик заключил с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города еще одного детского сада на 150 мест в районе Западное Дегунино, сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города детского сада на 150 мест. Ввод в эксплуатацию образовательного объекта запланирован на 2025 год", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Ранее с девелопером был заключен договор на передачу городу двух детских садов на 150 мест каждый и одной школы на 1 050 мест в составе ЖК "Бусиновский парк".