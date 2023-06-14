Челябинский министр образования Александр Кузнецов возглавит педагогический вуз

Исполняющим обязанности министра образования и науки региона назначена Елена Коузова

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов покидает свою должность с четверга. Он возглавит Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ), где должен будет повысить качество подготовки новых кадров, сообщила журналистам в своем Telegram-канале первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

"С завтрашнего дня свой пост покидает министр образования и науки Челябинской области Александр Игоревич Кузнецов. <…> Александр Игоревич будет исполнять обязанности ректора ЮУрГГПУ. Уверена, что это большой плюс и для системы образования в целом, и для вуза: мы возлагаем большие надежды на улучшение качества подготовки новых кадров в университете", - сказано в сообщении.

В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что губернатор региона Алексей Текслер освободил Кузнецова от должности министра. Исполняющим обязанности министра образования и науки Челябинской области назначена Елена Коузова, которая до этого момента работала первым заместителем Кузнецова.