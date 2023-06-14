Московская Федерация профсоюзов открыла четыре штаба помощи семьям участников СВО

Там можно получить комплексную поддержку: консультации, гуманитарную и психологическую помощь

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Четыре штаба семей мобилизованных заработали в столице под эгидой Московской федерации профсоюзов (МФП). Организации, расположенные в САО, ЮАО, ЮВАО и ТиНАО, объединят порядка 600 семей участников СВО, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МФП.

"Профсоюзы принимают активное участие в оказании гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, бойцам СВО, мобилизованным и их семьям. В различных округах города МФП создает штабы семей мобилизованных. Первый такой штаб начал свою работу в конце прошлого года в ЮВАО. За полгода работы он показал, что близким родственникам участников СВО необходимы места, куда они могли бы прийти пообщаться и поддержать друг друга, поделиться информацией", - сказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Он добавил, что еще одна ключевая задача штаба - оказание адресной гуманитарной помощи. "Мы узнаем о приоритетных потребностях военнослужащих на передовой и нуждах их семей. В том числе совместно с нашими партнерами - ведущими театрами и студиями - организуем творческий досуг для детей: концерты и спектакли, выставки и экскурсии, мастер-классы. А чтобы бойцы полноценно могли вернуться к мирной жизни - активно участвуем в программах по поддержке в прохождении реабилитации", - пояснил он.

Как отметили в федерации, в штабах могут получить комплексную поддержку: консультации, гуманитарную и психологическую помощь. "В декабре 2022 года одним из самых первых начал свою деятельность штаб в ЮВАО. За полгода работы члены и волонтеры штаба направили свыше 50 тонн гуманитарной помощи бойцам и организовали около 80 культурно-досуговых мероприятий для участников специальной военной операции, проходящих реабилитацию, а также семей мобилизованных, детей и молодежи", - отметили в пресс-службе.

Штабы семей мобилизованных МФП активно сотрудничают с волонтерскими и общественными организациями, объединениями города. Так, команда профсоюзных штабов с каждым днем пополняется новыми участниками, готовыми включиться в адресную поддержку. Чтобы получить поддержку или самому стать волонтером по сбору гуманитарной помощи, можно обратиться в один из штабов семей мобилизованных МФП. Более подробная информация размещена на сайте организации.