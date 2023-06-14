В Москве более 40 тыс. обладателей парковочных разрешений продлили их за полгода

За два месяца до истечения срока действия разрешения пользователей услуги уведомят об этом по электронной почте и предложат им продлить его в своем личном кабинете на портале mos.ru

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Свыше 40 тыс. многодетных семей и владельцев резидентных парковочных разрешений в Москве продлили их за полгода. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

"Уже полгода вы (автовладельцы - прим. ТАСС) можете продлевать свое разрешение на парковку одним нажатием на сайте. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, за шесть месяцев этим способом воспользовались более 40 тыс. многодетных семей и владельцев резидентных разрешений", - значится в сообщении.

Там также отмечается, что за два месяца до истечения срока действия разрешения пользователей услуги уведомят об этом по электронной почте и предложат им продлить его в своем личном кабинете на портале.

"Мы значительно ускорили процесс продления парковочных разрешений через портал mos.ru. Кроме того, для семей с тремя и более детьми оформление разрешения занимает три дня вместо шести. Оно действует весь период, пока семья официально считается многодетной, а не три года, как раньше", - добавил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.