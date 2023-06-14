14 июня, 13:48

Матвиенко отметила потенциал Севастополя в сфере бизнеса и экономики

Председатель Совета Федерации отметила, что власти региона модернизируют городскую инфраструктуру, улучшают качество жизни населения

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Севастополь обладает большим экономическим потенциалом для предпринимателей и инвесторов и успешно развивается благодаря активной поддержке властей. Это подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме, направленной властям Севастополя по случаю Дня города.

Датой основания современного Севастополя считается 3 (14) июня 1783 года. В этот день под руководством контр-адмирала Фомы Мекензи были заложены первые четыре каменные постройки города.

"Сегодня Севастополь - крупный промышленный и сельскохозяйственный центр Юга России. На его территории установлен режим максимального благоприятствования для инвесторов и предпринимателей, активно использующих преимущества ведения деятельности в свободной экономической зоне", - говорится в поздравительной телеграмме на имя губернатора Севастополя Михаила Развожаева и председателя заксобрания Севастополя Владимира Немцева.

По словам Матвиенко, власти региона модернизируют городскую инфраструктуру, улучшают качество жизни населения, "эффективно противодействуют современным вызовам и угрозам". "Уверена, что Севастополь и в дальнейшем будет динамично наращивать и продуктивно реализовывать свой потенциал", - добавила Матвиенко. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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