В ЛНР выдали первую лицензию на фармацевтическую деятельность

Пресс-служба правительства республики сообщила, что лицензия предусматривает возможность хранения и перевозки лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения

ЛУГАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по ЛНР выдало первую лицензию на фармацевтическую деятельность. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

"Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ЛНР выдана первая лицензия на фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.

Отмечается, что выданная лицензия предусматривает возможность хранения и перевозки лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения.

В управлении Россельхознадзора по ЛНР напомнили, что юридические лица, имеющие лицензию ЛНР или являющиеся соискателями лицензии, в соответствии с федеральным законодательством должны оформить лицензию российского образца до 1 марта 2024 года.