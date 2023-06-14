РПЦ выделила 1,5 млн рублей для оказания помощи переселенцам из Шебекина и других районов

На средства закупают постельные принадлежности, раскладушки, продукты и бытовую химию

ТАСС, 14 июня. Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности перечислил церковному штабу помощи беженцам в Белгороде 1,5 млн рублей для оказания помощи пострадавшим жителям из Шебекина и других приграничных районов. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"На эти средства закупают постельные принадлежности, раскладушки, продукты и бытовую химию. Также отдел оплачивает бензин для автоволонтеров, которые помогают эвакуировать жителей из небезопасных районов", - говорится в сообщении.

Приграничные районы Белгородской области, в том числе город Шебекино, в последние дни регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.