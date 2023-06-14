14 июня, 15:20
Пандемия COVID-19

США разрешили сделки по борьбе с ковидом с Венесуэлой, Ираном и Сирией до 14 июня 2024 г.

Речь идет о выдаче разрешения на транзакции, "связанные с экспортом, реэкспортом, продажей или поставкой, прямо или косвенно, товаров или технологий для использования в целях профилактики, диагностики или лечения COVID-19" в эти три страны

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США в среду продлило срок исключений из своих односторонних санкций на проведение сделок, связанных с мерами по борьбе с распространением коронавируса в Венесуэле, Иране и Сирии, до 14 июня 2024 года. Об этом говорится в распространенных генеральных лицензиях.

Читайте также
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Речь идет о выдаче разрешения на транзакции, "связанные с экспортом, реэкспортом, продажей или поставкой, прямо или косвенно, товаров или технологий для использования в целях профилактики, диагностики или лечения COVID-19 (включая исследования, связанные с COVID-19)" в эти три страны. Исключение из рестрикций распространяется и на соответствующие сделки, в которых участвуют их правительства. В ряде случаев, отметили в финансовом ведомстве, может потребоваться специальная лицензия от американского Минторга. При этом запрещено предоставлять "любые товары, технологии или услуги для военных, разведки или правоохранительных органов" этих государств.

Кроме того, как указано в документации, исключение из рестрикций не касается венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA или контролируемых ею предприятий. Разрешение распространяется на транзакции с ЦБ и Национальной нефтяной компанией Ирана.

Сроки выданных Минфином год назад аналогичных генлицензий должны были истечь 17 июня. 

Теги:
СШАИранСирияВенесуэлаПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация