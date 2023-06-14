Трюдо считает причиной лесных пожаров в Канаде изменение климата

По словам премьер-министра Канады, ситуация с каждым годом будет только ухудшаться

ОТТАВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что причиной масштабных лесных пожаров в стране является изменение климата и что ситуация с каждым годом будет только ухудшаться.

"Мы знаем, что из-за изменения климата этих [лесных пожаров] стоит ожидать все больше и больше, - заявил премьер-министр в среду во время посещения провинции Квебек. - Мы будем свидетелями того, как сезоны лесных пожаров будут усиливаться [с каждым годом]". Его выступление транслировали национальные телеканалы.

Трюдо отметил, что поскольку из-за продолжающихся изменений климата экстремальных погодных явлений становится все больше, странам необходимо продолжать учиться тому, как с ними бороться. "Нам придется продолжать учиться, продолжать изучать [варианты того], как к ним готовиться в будущем, чтобы еще лучше проводить совместную работу", - сказал глава правительства. В качестве примера он привел ситуацию с тушением нынешних лесных пожаров в Канаде, где помощь канадским пожарным оказывают их коллеги из Австралии, стран Евросоюза, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Во вторник министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр заявил, что продолжающиеся в Канаде лесные пожары стали самыми масштабными в стране с 2001 года. По его словам, более 32 тыс. человек покинули свои дома и до сих пор не могут вернуться из-за огня и задымления.

По данным канадского межведомственного центра лесных пожаров, в настоящее время в стране наблюдается 450 активных очагов возгорания. Более половины из них - 232 - пока не взяты под контроль пожарными. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Квебек, Альберта, Онтарио и Британская Колумбия. Общая площадь территорий, затронутых стихийным бедствием, почти достигла 5 млн га с начала года.