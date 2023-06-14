В Северной Осетии специальная группа займется анализом деятельности медорганизаций

Это позволит усилить работу по снижению задолженности

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа будет создана в Северной Осетии для проведения анализа деятельности медорганизаций. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в среду.

"Руководитель ведомства выступил с инициативой создания межведомственной рабочей группы, которая займется проведением анализа деятельности медорганизаций. Это позволит усилить работу по снижению задолженности", - говорится в сообщении.

Как отметил министр здравоохранения региона Сослан Тебиев, практически по всем медорганизациям есть положительная динамика снижения кредиторской задолженности в соответствии с параметрами дорожной карты.

"Снижение кредиторской задолженности медорганизаций - это результат нашей совместной работы. Но остаются проблемы, которые нужно решить. Представьте состав рабочей группы и в ближайшее время проведите анализ деятельности лечебных учреждений, окажите им необходимое содействие. Мы вместе работаем для того, чтобы в республике медицинская помощь предоставлялась на высоком уровне. По поручению главы республики Сергея Меняйло продолжаем решать этот вопрос", - сказал премьер республики Борис Джанаев.