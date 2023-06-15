Скворцова пригласила Путина на открытие нового медцентра в Мариуполе

Планируется, что первая очередь медицинского учреждения начнет работу к 1 декабря 2023 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от строительства крупного медицинского центра в Мариуполе. Доклад о том, как идет сооружение медцентра, главе государства представила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече в Кремле.

Скворцова сообщила, что начало работы первой очереди многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра в Мариуполе планируется к 1 декабря и пригласила Путина побывать там. "Спасибо. Я когда в Мариуполе был, я посмотрел внешне, не забирался туда [внутрь], но готовность была уже достаточно большой, процентов 60", - рассказал президент. Глава государства побывал в Мариуполе 19 марта.

Руководитель ФМБА представила Путину иллюстрации с планами будущего медцентра. "Комплекс большой", - оценил президент.

Скворцова напомнила, что сооружение медицинского центра начали в декабре 2022 года ФМБА и Министерство обороны РФ. По ее словам, "центр будет обслуживать не только ДНР, но и другие новые регионы, и близкие регионы РФ". "Сейчас уже 74 процента готовности. В августе будет полностью конструктив готов" - отметила глава ФМБА. Она подчеркнула, что оборудование для медцентра полностью закуплено, "90 процентов - российское, очень высокого качества, 10 процентов - белорусское и китайское". "С 15 июня начинаем монтировать оборудование и к 1 декабря полностью все завершим", - заверила Скворцова. Она уточнила, что пока речь идет о первой очереди медцентра, в которую войдут лечебно-диагностический корпус, 11 операционных, реанимация и многое другое. "Второй этап начнется на следующий год", - рассчитывает руководитель ФМБА.