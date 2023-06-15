В России открыли половину из всех задекларированных пляжей

Остальные будут открываться по мере готовности, отметили в МЧС РФ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Половина из 3 тыс. задекларированных в России пляжей открыта на данный момент, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время на территории России открыто более 1,5 тыс. пляжей из 3 тыс. задекларированных. Другие пляжи будут открываться по мере готовности", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, с наступлением лета количество отдыхающих у воды возрастает. Безопасность на водных объектах обеспечивают свыше 3,7 тыс. государственных инспекторов по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. Они также взаимодействуют с полицейскими, работниками прокуратуры и рыбоохраны. Совместно они проводят плановые рейды и патрулирование водоемов, информируют население о правилах безопасного поведения.

Так, например, в Туле на водохранилище реки Воронка спасатели организовали праздник, посвященный открытию купального сезона и навигации в регионе. "Гости праздника увидели показательные выступления по спасению "утопающего" и парад маломерных судов и байдарок. Все желающие смогли покататься на квадроциклах, стоящих на вооружении регионального МЧС", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, для детей были подготовлены конкурсы и мастер-классы, обучающие спасению утопающих, оказанию первой помощи и безопасности на воде.

15 июня инспекторы ГИМС отмечают профессиональный праздник. В ведение МЧС России инспекция была передана в 2003 году.