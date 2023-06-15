Мишустин сообщил, что медики должны получить дополнительные мобильные комплексы

Премьер-министр РФ попросил сотрудников Федерального центра медицины катастроф составить список приоритетных закупок

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин обещал, что власти рассмотрят возможность предоставления медикам дополнительных мобильных комплексов.

В четверг председатель правительства побывал в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава РФ. Сотрудники центра попросили главу кабинета министров помочь с приобретением дополнительных мобильных подразделений - перевязочных, реанимационных, интенсивной терапии, которые помогут улучшить качество и повысят своевременность оказания медицинской помощи. "Абсолютно поддерживаю", - согласился Мишустин.

"Мы посмотрим на все возможности, я дам соответствующее поручение посмотреть, что можно сделать", - пообещал премьер-министр. Сотрудников центра он попросил составить список приоритетных закупок.

При этом председатель правительства обратил внимание на то, что в отечественных медицинских учреждениях все больше используется российское оборудование. Для примера он привел медицинский полевой госпиталь, который увидел в этом медицинском центре. "Практически все основные приборы сделаны в России, практически без импортных материалов, очень много на сегодняшней день аппаратуры, которую за последние два года стали создавать в нашей стране", - отметил Мишустин.