ЦОДД предоставил страховым компаниям 260 видеозаписей ДТП на МКАД с начала года

На МКАД работают 770 умных камер видеоаналитики, они полностью покрывают дорогу и фиксируют все инциденты

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы предоставил страховым компаниям за пять месяцев текущего года более 260 видеозаписей ДТП, произошедших на МКАД. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе центра.

"260 видеозаписей ДТП на МКАД предоставил ЦОДД страховым компаниям за 5 месяцев. Записи с камер видеонаблюдения позволяют точнее установить причины и виновного в ДТП, сократить время фиксации обстоятельства аварии и быстрее переместить автомобили в безопасное место для оформления Европротокола или вызова ГАИ. Запросить видеозапись в ЦОДД могут попавшие в ДТП водители, а также страховые компании", - значится в сообщении.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, на МКАД работают 770 умных камер видеоаналитики, они полностью покрывают дорогу и фиксируют все инциденты.

"Из-за остановки на скоростной магистрали повышается риск вторичного ДТП, когда другие машины не успевают затормозить и сталкиваются со стоящими на полосе авто. Благодаря камерам видеоаналитики на МКАД водители при мелкой аварии могут быстрее съезжать в безопасное место и быть уверенными, что страховая компания получит видеозапись, на которой видны обстоятельства столкновения. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем снижать аварийность и повышать безопасность на дорогах", - отметил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба ЦОДД.