В Пражском зоопарке впервые в Европе вывели потомство вдавленных черепах

Под пристальным наблюдением ветеринаров обитают два детеныша этого вида

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Дирекция Пражского зоопарка сообщила в четверг на своем сайте, что зоологам крупнейшего в Чехии учреждения по сохранению и демонстрации диких животных удалось первыми в Европе вывести потомство находящихся под угрозой исчезновения вдавленных черепах.

"Пражский зоопарк празднует чрезвычайный успех", - подчеркнула дирекция в связи с тем, что столичным зоологам удалось "провести размножение экстремально нежной в обращении вдавленной черепахи". Впервые в европейском зоопарке появилось на свет потомство данного находящегося на грани исчезновения вида, причем до недавнего времени ученые утверждали, что эти обитающие в Юго-Восточной Азии черепахи, питающиеся опавшими плодами и другой растительностью, не размножаются в неволе.

В Пражском зоопарке под пристальным наблюдением ветеринаров ныне обитают два детеныша вдавленной черепахи. Дирекция особо подчеркнула, что добиться столь значимого успеха в научном мире удалось коллективу зоологов под руководством куратора павильона пресмыкающихся Петра Веленского.

В специализированном отделении павильона пресмыкающихся можно увидеть пять взрослых вдавленных черепах - четырех самок и одного самца, который был доставлен из зоопарка города Тайбэй в декабре 2022 года. Уход за ними чрезвычайно сложен, так как эти животные нуждаются в покое и склонны к стрессу.

Вдавленные черепахи занесены в Международную Красную книгу. Ареал их обитания в Юго-Восточной Азии под воздействием промышленной деятельности сокращается. Сильный вред численности популяции в дикой природе наносят браконьеры.