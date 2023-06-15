Эксперт заявил, что россияне предпочитают пользоваться отечественными платформами

Музыкальные сервисы, например, занимают почти 80% рынка, сообщил старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Отечественные платформы всегда пользуются большей популярностью среди пользователей в РФ, чем зарубежные. Музыкальные сервисы, например, занимают почти 80% рынка, сообщил старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук в четверг.

"У России есть особенность - "Яндекс" всегда обходил Google, VK всегда обходил Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) и прочие [соцсети]. В России есть эта специфика - тренд на отечественные платформы. В какой-то момент пытался нас сломать Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС), но сегодня мы возвращаемся к этому (к отечественным платформам - прим. ТАСС), и у людей нет отторжения. Это привычный паттерн поведения", - сказал он на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

Приверженность аудитории иностранным видеохостингам, например YouTube, Ковальчук назвал "вопросом времени и соответствия уровню, который уже есть у аудитории". В случае с музыкальными сервисами дело обстоит иначе - в России зарубежные платформы не пользуются популярностью.

"В отличие от видеостриминговых платформ, музыка в России одна из самых сильных, стриминговые сервисы занимают почти 80% рынка. Сервис Spotify, который очень популярен в мире, в России не работал, у него была очень маленькая доля. У Apple Music тоже была низкая доля. <…> В "VK Музыке" у нас 85% прослушиваний - это российская музыка. Поэтому, когда все говорят, мол, уйдут иностранные правообладатели - вы умрете, это не так. Эта среда развивается", - рассказал он.

Модератор сессии писатель Сергей Минаев также отметил, что около семи лет назад в России появился тренд на исполнение песен на русском языке. "Если мы вернемся в 2009 год - все старались петь на английском", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.