Развожаев заявил об отправке первой колонны гумпомощи в Белгородскую область

Всего собрано 11 тонн груза, сообщил губернатор Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Первая колонна гуманитарной помощи из Севастополя в четверг отправляется в Белгородскую область. Всего собрано 11 тонн груза, сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня по моему поручению отправляется первая партия гуманитарной помощи жителям Белгородской области. Общими усилиями за неделю удалось собрать более 11 тонн продуктов питания, воды и предметов первой необходимости", - написал он.

Губернатор отметил, что сбор гуманитарной помощи в Севастополе продолжается, следующая машина направится в Херсонскую область для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС.

"Напомню, продукты длительного хранения и предметы первой необходимости можно привозить в исполком регионального отделения партии "Единая Россия" по адресу Большая Морская, 4", - уточнил Развожаев.