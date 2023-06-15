Краснов призвал коллег из Азербайджана и Армении продолжать трехсторонний контакт

Генпрокурор РФ заявил об этом в ходе трехсторонней встречи с коллегами из этих стран в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал коллег из Азербайджана и Армении продолжать постоянные контакты для выполнения задач по обеспечению мира, безопасности и устойчивого экономического развития приграничного региона между двумя странами. Об этом он заявил в ходе трехсторонней встречи генпрокуроров, прошедшей в четверг в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

"Менее месяца назад состоялась очередная встреча глав наших государств. На ней лидеры Азербайджана, Армении и России договорились выработать взаимоприемлемые решения по целому ряду актуальных вопросов, связанных с нормализацией жизнеобеспечения приграничного региона. В этой связи считаю крайне важным и нам продолжать поддерживать постоянные контакты, следовать курсу реализации достигнутых договоренностей для выполнения задач по обеспечению мира, безопасности и устойчивого экономического развития региона, стабилизации азербайджано-армянских отношений", - процитировали Краснова в пресс-службе российской прокуратуры.

Он отметил, что такие мероприятия служат наглядным примером цивилизованного способа решения даже самых непростых задач, способствуют достижению целей восстановления законности и правопорядка, нормализации жизни мирного населения и недопущению возникновения новых угроз безопасности. "В связи с этим предлагаю и в дальнейшем синхронизировать наши действия, используя весь правозащитный прокурорский потенциал, ориентироваться, в первую очередь, на интересы граждан", - сказал Краснов.

"При этом в качестве основной задачи вижу недопущение эскалации напряженности. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать безопасные условия для гармоничного развития региона и достойной жизни всех, кто в нем проживает", - привели его слова в пресс-службе. Краснов высоко оценил обоюдную готовность к продолжению профессионального диалога и поблагодарил обе стороны за конструктивный подход к налаживанию дальнейшего взаимодействия.

Встреча генпрокуроров трех стран в Санкт-Петербурге стала уже пятой по счету, прошедшей в трехстороннем формате, начиная с 2021 года. Предыдущая встреча состоялась в Москве в декабре 2022 года, руководители прокуратур обсуждали перспективы взаимодействия.