Правительственные учреждения США подверглись кибератаке

Неизвестно, кто стоял за взломом и какие именно учреждения пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Несколько федеральных правительственных учреждений США пострадали в результате хакерского взлома. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Она приводит слова исполнительного помощника директора Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Эрика Гольдштейна, который заявил, что CISA "оказывает поддержку нескольким федеральным агентствам, которые столкнулись со взломом".

"Мы в срочном порядке работаем над выявлением последствий и их своевременным устранением", - заявил он. На данный момент неизвестно, кто стоял за взломом и какие именно учреждения пострадали. По данным телекомпании, атака была осуществлена с использованием уязвимости в "широко применяемом программном обеспечении".

По информации CNN, это не первый подобный случай. Крупномасштабная хакерская атака началась две недели назад, за это время под удар попали некоторые университеты и правительственные организации США. В частности, как отмечает телекомпания, в последнее время о кибератаках сообщили Университет Джонса Хопкинса, а также университетская система штата Джорджия, объединяющая 26 учебных заведений.

Телекомпания отмечает также, что, как сообщалось ранее, в начале июня в результате масштабной кибератаки были утеряны персональные данные тысяч сотрудников британской авиакомпании British Airways, вещательной корпорации Би-би-си и сети аптек Boots. Как отмечала газета The Daily Telegraph, хакерская атака главным образом была нацелена на компанию Zellis, которая занимается программным обеспечением для расчета заработной платы для десятков крупных фирм.