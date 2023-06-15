15 июня, 16:38,
обновлено 15 июня, 17:54

Правительственные учреждения США подверглись кибератаке

Неизвестно, кто стоял за взломом и какие именно учреждения пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Несколько федеральных правительственных учреждений США пострадали в результате хакерского взлома. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Она приводит слова исполнительного помощника директора Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Эрика Гольдштейна, который заявил, что CISA "оказывает поддержку нескольким федеральным агентствам, которые столкнулись со взломом".

"Мы в срочном порядке работаем над выявлением последствий и их своевременным устранением", - заявил он. На данный момент неизвестно, кто стоял за взломом и какие именно учреждения пострадали. По данным телекомпании, атака была осуществлена с использованием уязвимости в "широко применяемом программном обеспечении".

По информации CNN, это не первый подобный случай. Крупномасштабная хакерская атака началась две недели назад, за это время под удар попали некоторые университеты и правительственные организации США. В частности, как отмечает телекомпания, в последнее время о кибератаках сообщили Университет Джонса Хопкинса, а также университетская система штата Джорджия, объединяющая 26 учебных заведений.

Телекомпания отмечает также, что, как сообщалось ранее, в начале июня в результате масштабной кибератаки были утеряны персональные данные тысяч сотрудников британской авиакомпании British Airways, вещательной корпорации Би-би-си и сети аптек Boots. Как отмечала газета The Daily Telegraph, хакерская атака главным образом была нацелена на компанию Zellis, которая занимается программным обеспечением для расчета заработной платы для десятков крупных фирм. 

Теги:
США
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