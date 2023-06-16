На МВМС-2023 пройдет гребная шлюпочная гонка на приз главкома ВМФ РФ

Также с 22 по 24 июня состоится детская парусная регата

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Гребная гонка на шлюпках на приз главнокомандующего Военно-морским флотом России пройдет в рамках XI Международного военно-морского салона (МВМС-2023) в Кронштадте. Об этом сообщили журналистам в четверг в оргкомитете салона.

"22 июня в рамках Международного военно-морского салона в Кронштадте пройдет гребная гонка на морских шлюпках на приз главнокомандующего ВМФ с участием сильнейших гребцов Военно-морского флота", - информировали в оргкомитете.

Там добавили, что с 22 по 24 июня в рамках МВМС-2023 также состоится детская парусная регата на кубок главнокомандующего ВМФ.

В прошлом году гребная гонка на шлюпках "Ял-6" "Невская миля-2022" на приз главкома ВМФ проводилась по руслу реки Нева на дистанции 1,8 тыс. м. Первая гребная гонка на шлюпках на Неве состоялась 31 июля 1860 года, в ней участвовали матросы и любители гребли.

МВМС-2023 пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников.

ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.