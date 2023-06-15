15 июня, 19:01

Премьер Италии и Илон Маск обсудили в Риме связанные с ИИ темы

Как сообщило Radio-1, они также затронули вопросы рождаемости и регулирования на европейском рынке

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в четверг в Риме с американским предпринимателем Илоном Маском. Как сообщило Radio-1, они обсудили многие темы, включая искусственный интеллект.

По данным радиостанции, во время беседы они также затронули вопросы рождаемости и регулирования на европейском рынке. Утром с Маском встретился вице-премьер и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни. По словам главы МИД, они обсудили автомобильную и аэрокосмическую промышленность, а также кибербезопасность.

Американский бизнесмен достаточно осведомлен о ситуации в Италии, весной он даже комментировал новости о рекордно низкой рождаемости в республике. 

Теги:
СШАИталияМаск, ИлонМелони, Джорджа
© Информационное агентство ТАСС
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