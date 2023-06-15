Лучших врачей России наградили премией "Призвание" в преддверии Дня медработника

Церемония состоялась в Центральном академическом театре Российской армии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Лучшие медики России, среди которых эпидемиолог, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Василий Акимкин и его коллектив ученых, группы врачей из российских регионов, две бригады военных медиков, анестезиолог-реаниматолог Валерий Машинский, удостоены главной медицинской премии страны "Призвание", передает корр. ТАСС. Традиционно мероприятие проводится в преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 18 июня.

Лучшие российские врачи получили премии в семи номинациях: "Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов", "За проведение уникальной операции", "За создание нового метода диагностики", "За создание и клиническое внедрение нового метода лечения", "Специальная премия представителям фундаментальной науки", "Специальная премия Первого канала", "За верность профессии". Церемония состоялась в Центральном академическом театре Российской армии. Ее вели телеведущая, терапевт Елена Малышева и музыкант, реаниматолог Александр Розенбаум.

"На всех исторических этапах врачи были всегда вместе со страной. Так было в Великую Отечественную, так есть сейчас. Когда военные врачи вместе со своими гражданскими коллегами спасают жизни наших ребят, возвращают их в строй, помогают их семьям, лечат детишек - так есть, когда мы реализуем в стране самые крупные проекты, такие как проект "Здравоохранение", проект модернизации первичного звена здравоохранения. Они реализуются благодаря вам. Новые методы профилактики, диагностики, высокотехнологичного лечения - это все благодаря вам наше здравоохранение развивается. Но самое главное - благодаря этому сохраняются жизни большого количества наших граждан", - сказала вице-премьер России Татьяна Голикова, открывая церемонию.

Специальную премию представителям фундаментальной науки получила группа генетиков и эпидемиологов под руководством академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Василия Акимкина. Лауреатами стали сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Награда присуждена за создание российской платформы агрегации данных о геномах вирусов VGARus, базы данных о различных штаммах вирусов. Платформа VGARus, запущенная в 2021 году, является важной частью реализуемого Роспотребнадзором федерального проекта "Санитарный щит". "Изучая коронавирусную инфекцию, мы столкнулись в начале 2021 года с неожиданной проблемой, которую потребовалось решать оперативно. Это изучение генетических особенностей циркуляции коронавируса. В Российской Федерации она была успешно решена. Мы создали национальную базу данных генетических последовательностей новой коронавирусной инфекции", - сказал Акимкин.

Создание нового метода лечения

Премию в номинации "За создание нового метода лечения" получила группа онкологов под руководством докторов Валерия Короткова и Андрея Каприна (Москва, Обнинск, Нижний Новгород, Курск, Ярославль). Медики были отмечены наградой за создание и клиническое внедрение нового метода лечения неоперабельных прежде пациентов.

За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека, наградили группу врачей под руководством Александра Романова из Новосибирска. Врачи удостоились премии за спасение ребенка от смертельной аритмии. Операция была проведена впервые в мире.

Премия военным врачам

Также была вручена специальная премия военным врачам. Она присуждена двум бригадам военных медиков, которые извлекли неразорвавшиеся снаряды из тел пациентов и спасли их.

Специальную премию Первого канала получила группа сосудистых хирургов под руководством Эдуарда Чарчяна из Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского в Москве. Лауреаты были отмечены за разработку и внедрение в клиническую практику уникальных операций по лечению тотальной аневризмы аорты. Награду вручил заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию Первого канала Олег Вольнов.

Премию за создание нового метода автоматизированной дистанционной диагностики новообразований кожи с помощью искусственного интеллекта вручили группе дерматологов под руководством Ирены Шливко (Нижний Новгород). С помощью этой методики без помощи государственных медицинских структур диагностика новообразований на коже проведена 600 тыс. человек в 85 регионах России.

Заключительной номинацией стала "За верность профессии". Премию получил старейший анестезиолог-реаниматолог Валерий Машинсий из Омска. Его стаж работы в медицине составил 57 лет. Статуэтку анестезиологу вручил глава Минздрава России Михаил Мурашко. "Дорогие друзья, мне хотелось бы сегодня, чтобы мы поприветствовали и поаплодировали всем тем, кто сегодня на смене, кто сегодня стоит у операционного стола. Пусть сегодня этот человек пока еще только начинает работать, он чувствует за собой большой великий путь по спасению жизни", - сказал он на церемонии.