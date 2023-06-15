В центре "Росфото" представили специальную выставку для гостей ПМЭФ из ОАЭ

Она содержит около 100 работ и делится на две части

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Выставку "Воображаемые путешествия", специально подготовленную для гостей ПМЭФ из ОАЭ, представили в четверг в Государственном музейно-выставочном центре "Росфото". Как рассказал корреспонденту ТАСС куратор выставки Артем Классен, выставка содержит около 100 работ и делится на две части. Первая представляет собой исторические фотографии XIX-XX веков, вторая - работы современного автора Елены Подобреевской.

"Выставка имеет общее название "Воображаемые путешествия" и объединяет две экспозиции: "Путь в Аравию" и "Одним словом". Первая часть экспозиции - это историческая фотография XIX-XX веков из коллекции "Росфото", которая представляет собой путь на Аравийский полуостров. Это копии оригинальных фотографий, потому что они, как правило, сохранялись в альбомах. Естественно, мы не могли альбом разделить и повесить на стенах. Это был единственный вариант показать их на вставке. Но за счет того, что они очень высокого качества, такая печать позволяет значительно увеличить их формат и при этом ничего не потерять", - рассказал Классен.

Он также отметил, что часть фотографий для выставки предоставило Министерство культуры ОАЭ.

Вторая часть выставки от фотохудожника Елены Подобреевской предлагает зрителю пуститься в путешествие по миру деталей, которые зачастую остаются в подкорке путешествующего случайно. Работы объединены в триптихи и диптихи. К каждой из них прилагается небольшая текстовая история - для погружения в мир художника, в его мысли и чувства в момент создания снимка.

"Иногда смотришь на фотографию и не понимаешь, что в ней такого, но хочешь на нее смотреть, хочешь почувствовать, что происходило в тот момент, когда автор ее снимал. Мое художественное высказывание состоит в том, что мир красив! Мне просто хочется, чтобы люди помнили об этом. Каждый мой снимок призван подчеркнуть его красоту", - поделилась Подобреевская.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.