ДОМ.РФ выяснит причины исчезновения мемориальной доски Ахматовой с здания "Крестов"

В пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, что мемориальная доска не была формально поставлена на баланс СИЗО-1, располагавшемся там в то время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты ДОМ.РФ выясняют причины исчезновения с фасада исторического тюремного комплекса "Кресты" в Петербурге мемориальной доски, посвященной Анне Ахматовой, чьи муж и сын Николай и Лев Гумилевы попали под репрессии 1920-1930-х годов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ДОМ.РФ.

"Поскольку предыдущий правообладатель имущественного комплекса "Кресты" ДОМ.РФ не предоставлял и не передавал документы и сведения, подтверждающие наличие мемориальной доски в память о поэтессе Анне Ахматовой на доме 7 литера К, ДОМ.РФ запросил данную информацию во ФСИН России", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь, в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали ТАСС, что мемориальная доска Ахматовой, размещенная на корпусе "Крестов" в 2001 году, тогда не была формально поставлена на баланс СИЗО-1, располагавшемся там в то время.

"До передачи имущественного комплекса другому собственнику памятная доска располагалась на фасаде здания, рядом с входом для посетителей учреждения на Арсенальной набережной. После смены юридического лица дальнейшая судьба доски неизвестна", - отметили в пресс-службе.

Пропажу мемориальной доски с фасада административного здания "Крестов" на Арсенальной набережной жители города заметили в среду, позже отсутствие таблички подтвердили в СМИ.

В мае этого года Акционерное общество "ДОМ.РФ" получило земельный участок и комплекс зданий бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге, ранее находившийся в управлении ФСИН. Далее "Кресты" должны быть переданы новому лицу для развития территории по итогам торгов, которые проведет госкомпания.

О мемориальной доске

Мемориальная доска с портретом Ахматовой и выдержками из стихотворения "Реквием" была установлена в 2001 году на доме 7, литера К, по Арсенальной набережной, где располагался главный вход в изолятор. В "Крестах" в 1938-1939 годах сидел сын Ахматовой писатель Лев Гумилев, а поэтесса носила ему передачи. В "Реквиеме" Ахматова написала, что, если ей возведут памятник, то его следует установить "здесь, где стояла я триста часов и где для меня не открыли засов".

О "Крестах"

Исторический комплекс "Крестов", признанный памятником архитектуры, возведен на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Название комплекса связано с его конфигурацией - два здания построены в форме крестов. Оба "креста" соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм.

На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания.

С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором № 1. Лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содержались там до вынесения приговора суда. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных.

В разные годы в "Крестах" содержались Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Александр Керенский, Николай Заболоцкий, Константин Рокоссовский, поэт Иосиф Бродский и сын Анны Ахматовой, ученый Лев Гумилев.