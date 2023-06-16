Попова обсудила с главой Минздрава Сербии сотрудничество в противодействии эпидемиям

Руководители ведомств также затронули вопросы оценки риска для здоровья населения, который связан с воздействием факторов окружающей среды, включая анализ химических и радиационных загрязнений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Республики Сербия Даница Груичич обсудили взаимодействие в сфере борьбы с инфекционными болезнями, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Стороны предметно обсудили вопросы развития взаимодействия в области изучения, профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. Отмечено, что проведение совместных исследований иммунитета к актуальным инфекциям является приоритетным направлением сотрудничества", - рассказали в пресс-службе.

Руководители ведомств также затронули вопросы оценки риска для здоровья населения, который связан с воздействием факторов окружающей среды, включая анализ химических и радиационных загрязнений.

Интерес сербских коллег вызвали российские мобильные лаборатории, разработанные Роспотребнадзором. Они могут заменить полноценную стационарную лабораторию и активно применяются для борьбы с инфекциями в России и в зарубежных странах.